🎥 Voetbalwereld staat op zijn kop nadat Mbappé gespot werd in restaurant in... Madrid

Zit de transfer van Kylian Mbappé naar Real Madrid in een afrondende fase? Het geflirt is al maandelang aan de gang. Ondertussen is de Fransman gespot in Madrid.

Kylian Mbappé werd vandaag in een Madrileens restaurant gespot met Achraf Hakimi. De spelers van PSG genoten van enkele dagen verlof, maar één plus één is ook simpelweg twee. De kans is dus vrij groot dat Mbappé van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om rond de tafel te zitten met Real Madrid. Het is immers geen geheim meer dat De Koninklijke van de Fransman hét target heeft gemaakt. 🚨 Así sale @KMbappe del restaurante de Madrid



💥 Como ha adelantado @COPE, el delantero francés ha comido allí con @AchrafHakimi



📹 @CesarAbadia7



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/RfGsBHwF7v — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 9, 2022