René Vandereycken is duidelijk: "Druk ligt opnieuw bij Union"

Club Brugge deed zondag een goede zaak in play-off 1 met de winst op Union SG, maar er blijven nog drie matchen te spelen.

Club Brugge trok een hinderlaag op bezoek bij Union SG op en die aanpak werkte duidelijk. Al was er ook veel kritiek op de manier waarop blauwzwart speelde. “Wat moest het dan doen? Met z'n allen naar voor lopen?”, vraagt René Vandereycken zich af bij Het Nieuwsblad.

Bij wie de druk lag, is moeilijk te zeggen. “Ik vond zelfs dat de druk bij Union lag: dat speelde thuis. Club had in dit tweeluik genoeg aan een vier op zes. Nu Club gewonnen heeft, ligt de druk voor de wedstrijd in Brugge opnieuw bij Union.”

Al zal Schreuder het nu wel op een andere manier moeten aanpakken. “Maar ik vraag me wel af of Club woensdag op dezelfde manier kan spelen of dat het - met het publiek erachter - toch offensiever gaat spelen en meer ruimte gaat weggeven. Met dat gegeven is Union zeker bekwaam om op Club te gaan winnen.”