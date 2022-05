De punten en komma's zijn gezet: 'Enkel dit houdt Arsenal nog tegen om transfer van Tielemans af te ronden'

De transfer van Youri Tielemans naar Arsenal FC krijgt steeds meer vorm. Enkel de Rode Duivel moet nog zijn definitieve zegen geven.

Youri Tielemans wil zekerheid dat Arsenal FC volgend seizoen mag dansen op het Kampioenenbal. The Gunners hebben dat Champions League-ticket zo goed als beet. Pas dan zal ook Tielemans - de gesprekken tussen zijn zaakwaarnemer en Arsenal verliepen vlot - ook effectief zijn zegen geven om de transfer te concretiseren.

Eerder was ook Manchester United zo goed als rond met het jeugdproduct van RSC Anderlecht, maar de terugval van The Red Devils heeft ervoor gezorgd dat een verhuis naar Old Trafford geen optie meer is.