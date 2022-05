De een zijn dood...: deze clubs profiteren van het wegvallen van Moeskroen uit het profvoetbal

Dinsdag viel het doek voor Moeskroen. Les Hurlus grepen ook in beroep naast hun proflicentie en degraderen naar Tweede Amateur, waar het met drie strafpunten aan het seizoen moet beginnen. Al gonst het in de Waalse media van de geruchten dat Moeskroen ook definitief de boeken zal gaan neerleggen.

Hoe dan ook zorgt het wegvallen van Moeskroen voor heel wat verschuivingen. Op deze manier mag Excelsior Virton, dat als hekkensluiter in 1B in principe naar Eerste Nationale zou degraderen, alsnog aan boord blijven.

Onderin de hoogste amateurreeks mag Francs Borains opgelucht ademhalen. De club van voorzitter Georges-Louis Bouchez was veroordeeld tot het spelen van barrages, maar is door het wegvallen van Moeskroen zeker van het behoud in Eerste Nationale.

De plaats van Francs Borains in die barrages wordt ingevuld door Mandel United. Mandel kan zo de komende weken alsnog zijn vel te kunnen redden. Voor hekkensluiter La Louvière verandert er overigens niets. Zij degraderen onherroepelijk naar Tweede Amateur.