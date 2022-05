Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 3 van de play-offs!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Simon Mignolet. De keeper van Club Brugge hield zijn team meermaals recht en dat was van belang in een uiteindelijk heel belangrijke driepunter voor blauw-zwart.

Verdediging

Achterin viel een stevige Hoedt op bij Anderlecht, terwijl Burgess meermaals dingen goed oploste voor Union. Okumu was belangrijk én scoorde het winnende doelpunt voor AA Gent.

Middenveld

Op het middenveld konden we ook deze week niet naast een sterk ingevallen Skov Olsen, die ook zorgde voor de belangrijke assist op Vanaken. Teuma (en Nielsen) waren opnieuw sterk voor Union, ondanks de nederlaag. Kums was van belang bij AA Gent, Ouattara was misschien wel de beste Genkie.

Aanval

In de aanval kunnen we niet naast de statistieken uiteindelijk. Amuzu scoorde er drie, Kouamé gaf drie assists en ook Bayo scoorde twee keer.

Dat levert dan onderstaand elftal op: