Toni Rüdiger lijkt op weg naar Real Madrid

Real Madrid, kampioen van Spanje en die in de finale van de Champions League nog Liverpool bekampen, heeft de zomerse transferperiode al geopend. Verzwakt in de verdediging sinds het vertrek van Sergio Ramos en Raphael Varane, leken ze dit seizoen tijdens verschillende wedstrijden in moeilijkheden te verkeren in deze sector, ondanks het feit dat de sportieve resultaten er zijn.

Florentino Perez vergist zich echter niet: Carlo Ancelotti heeft vers bloed nodig voor Thibaut Courtois. Antonio Rüdiger, de 29-jarige Chelsea-verdediger, gaat aan het einde van het seizoen naar Real Madrid. Toni Rüdiger komt transfervrij over van de Londenaars. Volgens de zeer gerenommeerde Fabrizio Romano zijn alle details geregeld. De Duitse verdediger is inmiddels medisch gekeurd en na de Champions League-finale wordt de transfer geformaliseerd.

Toni Rüdiger has already completed his medical tests as new Real Madrid player, club sources confirm. Deal now 100% done as reported earlier. ⚪️🤝 #RealMadrid



Official statement from Real will be after the Champions League final. https://t.co/pBT1tWJEOE