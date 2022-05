Ceferin dreigt met héél zware straf: "Barcelona, Real Madrid en Juventus uitsluiten van de Champions League"

UEFA heeft het nieuwe format voor de Champions League voorgesteld. Tussendoor broedt de Europese voetbalbond nog steeds op wraak voor de revolutie en poging tot afscheuring van enkele grootmachten. Aleksandar Ceferin neemt dan ook geen blad voor de mond.

In april 2021 werd de Super League boven de doopvont gehouden. Het nieuwe format dat de voetballende grootmachten onder elkaar liet voetballen stierf een héél snelle dood. Al blijven Real Madrid, FC Barcelona en Juventus - niet toevallig de oprichtende clubs - hopen.

“We zullen binnenkort in actie schieten”, aldus Aleksandar Ceferin (voorzitter van UEFA, nvdr.) in L’Equipe. “De regels gelden voor iedereen. Het is dus zeker mogelijk dat Barça, Real en Juventus zullen worden uitgesloten van de Champions League.”