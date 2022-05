'Vandaag Inside (mét Derksen) na twee weken al terug ondanks incident rond Johan Derksen'

Johan Derksen en het 'kaarsverhaal', het zindert nog steeds na. Maar ondanks de publieke opinie lijkt er iets bijzonder op komst.

Talpa, het productiehuis dat onder meer Vandaag Inside maakte, liet enkelem weken geleden nog weten dat het populaire praatprogramma definitief op de schop gaat.

Aanleiding waren de onthullingen van Johan Derksen over een mogelijke verkrachting of onzedig gedrag in de jaren '70.

Maandag terug op tv?

Maar: ondertussen lijkt het programma dan toch terug te gaan komen. Volgens Algemeen Dagblad volgende week maandag al.

Zowel de programmamakers als Johan Derksen reageerden stomverbaasd, maar er zijn wel degelijk gesprekken gaande zo blijkt.