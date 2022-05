19-jarig Belgisch talent pronkt met fraaie prijs na dijk van seizoen bij Jong PSV en primeur in clubgeschiedenis

Eén van de grootste Belgische talenten loopt bij PSV rond. Bij Jong PSV brak hij helemaal door en dat resulteert nu in een hele fraaie prijs.

Johan Bakayoko is verkozen tot 'talent van het jaar' in de Keuken Kampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse. Zijn statistieken zijn dan ook om van te duizelen: met 17 goals en 10 assists was Bakayoko betrokken bij 27 doelpunten. Nooit deed een speler van Jong PSV beter.

Bij PSV en de academie van de Eindhovense club zetten ze de award voor Bakayoko dan ook ferm in de verf. Eerder kreeg de Belg met Ivoriaanse roots in ons land een deel van zijn jeugdopleiding bij Club Brugge, KV Mechelen en Anderlecht.

In de zomer van 2019 verhuisde hij van Anderlecht naar de U17 van PSV en daar heeft hij het dus nu al geschopt tot uitblinker bij de beloften. Het was niemand minder dan Louis Van Gaal die Bakayoko zijn prijs overhandigde. Bakayoko is een flankaanvaller die eventueel ook als spits kan uitgespeeld worden.