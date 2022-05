Bayern Munchen heeft beslissing genomen over Joshua Zirkzee

Joshua Zirkzee ontwikkelde zich de voorbije maanden tot sterkhouder bij RSC Anderlecht.

Anderlecht huurde Zirkzee dit seizoen van Bayern München, zonder dat het daarbij een aankoopoptie richting volgend seizoen had.

Volgens het Duitse Kicker heeft de club nu een beslissing genomen over Zirkzee. Hij zou volgend seizoen in de kern van Bayern opgenomen worden.

Of de speler daar zelf zo gelukkig mee zal zijn is maar zeer de vraag. De passage bij Anderlecht is hem enorm bevallen omdat hij veel kon spelen. Met bankzitten in Duitsland zal hij wellicht geen vrede nemen.

Het contract van Zirkzee in Duitsland loopt nog tot medio 2023. Deze zomer wordt dan ook cruciaal als Bayern hem niet transfervrij wil zien vertrekken volgende zomer.