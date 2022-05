Nog geen transferakkoord Frenkie De Jong, wel contact tussen United en Barça

Barça-kenner Gerard Moreno meldde gisterenavond dat een transfer "voor 95% rond zou zijn". Volgens transferexpert Fabrizio Romano is er wel degelijk contact tussen Manchester United en Barcelona over de transfer van de Nederlandse middenvelder, maar zou er van een deal nog geen sprake zijn.

Hoe dan ook heeft Barcelona dringend geld nodig, en zou De Jong hen 70 tot 80 miljoen euro kunnen opleveren. Erik ten Hag zou de middenvelder, met wie hij eerder succesvol samenwerkte bij Ajax, maar al te graag willen toevoegen aan zijn United-selectie. De Jong wil volgend jaar wel Champions League spelen, iets wat er bij Man. United niet inzit. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Frenkie de Jong situation. There has been contact with Manchester United, yes - but sources say there's no full/close agreement with Barcelona, as of today. 🇳🇱 #MUFC



Barça financial situation could affect Frenkie's future - his priority is UCL football. Erik Ten Hag will push. pic.twitter.com/2eJHJ2XWGM