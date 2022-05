Ex-speler van Club Brugge staat in de belangstelling van Tottenham en Internazionale

Volgens Foot Mercato is Sofyan Amrabat in de belangstelling van Tottenham en Internazionale. De Marokkaan speelde in het verleden 30 wedstrijden voor Club Brugge.

Sofyan Amrabat, momenteel actief bij Fiorentina, is in de belangstelling van twee Europese topclubs. De Marokkaan, met een verleden in België, kan rekenen op interesse van Tottenham en Internazionale. In de zomer van 2018 haalde Club Brugge Amrabat nog weg bij Feyenoord. Een seizoen later trok hij op huurbasis naar Hellas Verona.

Na een succesvolle periode in Italië nam Verona de middenvelder definitef over voor een kleine vier miljoen euro. Nog geen twee dagen later werd de Marokaan voor vijf keer meer verkocht aan Fiorentina.

De ex-speler van Club Brugge moet dit seizoen vrede nemen met een rol als invaller bij Fiorentina en staat hierdoor open voor een nieuw avontuur. Tottenham en Internazionale tonen interesse in de middenvelder en willen zich graag versterken met de Marrokaan.