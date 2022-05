Gabriel Jesus staat nadrukkelijk in de belangstelling van Arsenal

De kans is klein dat Jesus volgend seizoen nog rondloopt in Manchester. De Braziliaanse aanvaller heeft de gesprekken met Arsenal alvast geopend.

Dat meldt transferexpert Fabrizio Romano. Jesus' zaakwaarnemer zou de onderhandelingen met Arsenal opgestart hebben. De Braziliaanse aanvaller zou het project van Arsenal zeer interessant vinden, maar is op dit moment nog gefocust op City, waar hij zijn vierde Premier League-titel kan binnenhalen. Volgens Pettinati, Jesus' zaakwaarnemer, zouden er daarnaast nog 6 andere clubs interesse tonen in Jesus. Over welke clubs dat precies gaat, is niet duidelijk. Hoe dan ook lijkt de Braziliaan met de komst van Haaland Manchester te zullen verlaten.