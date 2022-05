Robert Lewandowski wil contract bij Bayern niet meer verlengen, transfer is op komst

Eerder deze week heeft Robert Lewandowski aan het bestuur van Bayern München laten weten dat hij zijn contract niet verlengd. Dat zegt Florian Plettenberg van Sky Sport Duitsland. Ook BILD bericht daarover. Lewandowski heeft nog een contract tot 2023.

Daardoor zullen er weer meer speculaties zijn over een mogelijk vertrek van Lewandowski bij Bayern deze zomer al. Het is al bekend dat Barcelona heel geïnteresseerd is in de spits. Volgens Transfermarkt is zijn transferprijs 50 miljoen euro.

🚨Update #Lewandowski: It‘s correct, he definitely won’t extend his contract beyond 2023! Also according to BILD. He has informed the bosses last week personally. He wants to seek a new challenge. His departure this summer is not excluded anymore. @SkySportDE