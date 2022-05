OFFICIEEL: Ajax kondigt komst Alfred Schreuder aan: "Een geweldige kans, die ik met beide handen grijp"

Na de zege tegen Union reageerde Alfred Schreuder niet op de speculaties, maar een dag later is het officieel: na dit seizoen keert de Nederlander terug naar Ajax.

Ajax betaalt de opstapclausule van 1,5 miljoen euro aan Club Brugge. Alfred Schreuder tekende een contract voor twee seizoenen bij de Amsterdammers, met een optie op een derde seizoen.

De 49-jarige nam begin januari het roer over van Philippe Clement bij Club Brugge. De Nederlander deed wat van hem verwacht werd: het aantal tegendoelpunten reduceren en de derde titel op rij pakken. Die titel kan nu zondag een feit worden, mits winst tegen Antwerp.

Op de officiële kanalen kwam Schreuder alvast met een korte reactie: "Hoofdtrainer worden bij Ajax is eervol en voor mij een geweldige kans, die ik met beide handen aangrijp. Ik vind het daarnaast ook erg leuk om terug te keren, want in de anderhalf jaar die ik bij Ajax werkte heb ik het enorm naar mijn zin gehad bij de club."

"Ik wil in Amsterdam graag prijzen winnen met een team dat attractief voetbal speelt. Met een goede balans tussen ervaren topspelers en de vele grote talenten. Maar eerst wil ik met Club Brugge het seizoen succesvol afsluiten. Afscheid nemen met de hoofdprijs, dat is erg belangrijk en ik zal er alles aan doen om dat te bewerkstelligen."

Club Brugge geeft aan in alle rust samen de play-offs af te willen werken. Pas na het seizoen zullen ze meer tekst en uitleg geven.