Seraing heeft topkandidaat als T1 in het vizier: Moeskroen-trainer moet Metallo's opnieuw in 1A houden

Seraing heeft zijn zoektocht naar een nieuwe coach zo goed als afgerond. De man die hen ook volgend seizoen in 1A moet proberen houden, is geen onbekende, want hij was dit seizoen aan de slag bij Moeskroen. José Jeunechamps is de topkandidaat bij de Metallo's.

Er is al gesproken met de 55-jarige Jeunechamps. Als alles goed gaat, wordt hij de opvolger van Jean-Louis Garcia, die na het behoud aangaf dat hij volgend seizoen niet meer aan de leiding zal staan bij de Luikse club. Hij wou terug naar Frankrijk en Seraing begon meteen aan de zoektocht naar een nieuwe coach. Heel ver hebben ze niet gezocht. De uit Verviers afkomstigde Jeunechamps nam in oktober van vorig jaar de job van T1 bij Moeskroen over. De Henegouwse club kreeg echter geen proflicentie en zakt naar tweede amateur. Daarnaast is ook het faillissement dreigende. Jeunechamps was eerder actief als assistent bij Antwerp, OH Leuven, Cercle, Standard, Charlton en Metz.