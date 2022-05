Mazzu gelooft er nog in, maar komt ook met sneer: "Systeem van onze competitie is oneerlijk"

Is het sprookje van Union voorbij? De Brusselaars moeten de tweede plaats nog veiligstellen en de titel lijkt vervlogen. Maar Mazzu & co geven nog niet op.

"Voetbal is nu eenmaal vaak oneerlijk. De manier waarop we de wedstrijd verloren is oneerlijk en het systeem van onze competitie ook. Dat hoort er nu eenmaal bij. We blijven positief en we blijven doorgaan", aldus Mazzu bij Sporza.

Mathematisch

"De eerste plaats is nog steeds bereikbaar en we blijven daar vol voor gaan. Antwerp is nog steeds in staat om het Brugge moeilijk te maken."

Een gevoel dat ook leeft bij Burgess: "Mathematisch kan het nog. Ik heb al gekkere dingen in het voetbal zien gebeuren dus ik geloof er zeker nog in. Derde worden? Daar hebben we zeker geen schrik van."