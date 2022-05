Precies 10 jaar na iconisch doelpunt: naast Kompany krijgt ook Aguero standbeeld aan stadion Man. City

Manchester City heeft deze ochtend een standbeeld van Sergio Aguero onthult, precies 10 jaar na zijn iconische doelpunt tegen QPR.

Precies 10 jaar na de bevrijdende 3-2 tegen QPR, die City in 2012 haar 3de landstitel opleverde. Sergio Aguero heeft naast andere clublegendes Vincent Kompany en David Silva een standbeeld gekregen aan het stadion van de Citizens. "Ik ben heel erkentelijk dat de club dit standbeeld voor mij heeft laten maken. Het is een erkenning van mijn voetbalcarrière in Manchester. Het is iets heel speciaals", aldus de Argentijn zelf.

Het beeld werd gemaakt door de Schotse beeldhouwer Andy Scott, die eerder ook al de standbeelden van Vincent Kompany en Sergio Aguero maakte. Het kunstwerk bestaat uit duizenden aan elkaar gelaste stukjes gegalvaniseerd staal, en zal elke avond worden opgelicht met een speciaal blauw licht.

Aguero scoorde in totaal maar liefst 260 doelpunten in 390 wedstrijden voor City, waar hij 5 keer de landstitel veroverde en 7 keer (FA Cup en League Cup samengeteld) de beker won. Dan verdien je wel een standbeeld, niet?