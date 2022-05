Straf: Westerlo haalt jonge spits definitief in huis voor 1A

Hij speelde dit seizoen ook al bij Westerlo, maar na zijn uitleenbeurt is het nu helemaal in kannen en kruiken.

Lyle Foster zal de komende vier jaar blijven spelen voor KVC Westerlo. Dit seizoen scoorde hij 4 keer en gaf hij 5 assists tijdens een uitleenbeurt vanuit Portugal.

Nu hebben de Kemphanen hem definitief losgeweekt bij Vitória Guimarães, waardoor de 22-jarige spits ook in 1A voor doelpunten kan proberen zorgen.

Foster speelde in het verleden ook al bij Cercle Brugge in de Belgische competitie, nu krijgt hij dus een nieuwe kans in 1A.