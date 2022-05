Analist geeft Schreuder gelijk met keuzes: "Ging nu niet om schoonheidsprijs, hij mag zichzelf een schouderklopje geven"

Alfred Schreuder gaat waarschijnlijk de titel pakken met Club Brugge. De Nederlander werd niet altijd geloofd omwille van zijn keuzes, maar analist Arnar Vidarsson vindt dat onterecht. In de matchen tegen Union deed hij het perfect, vindt de IJslander.

In Union koos Schreuder voor een defensievere aanpak. Hij zette Balanta naast Odoi in plaats van Vormer. “Het gaat nu om de knikkers en niet om de schoonheidsprijs. Club mocht in Union niet verliezen, want anders kwam het op zes punten te staan en mocht het de titel wellicht vergeten. Schreuder redeneerde: één punt is ook goed, dan maken we het thuis af", vertelt Vidarsson in KVW.

"Die meer verdedigende tactische aanpak heeft gewerkt. De inbreng van Balanta naast Odoi resulteerde in meer defensieve druk op de tegenstander en meer gewonnen duels. Union kreeg weinig tijd. Zie de kans van Teuma in het begin: met meer tijd duwt hij die bal met zijn andere voet in de hoek, nu trapte hij op Mignolet."

Schreuder kreeg kritiek voor die aanpak. "Het nadeel van de keuze voor twee brekers op het middenveld was dat er daar iets minder voetballend vermogen was en Club de ruimte in de rug van Nielsen niet vond. Ook omdat Union er heel goed druk zette. Uiteindelijk maakte Club het verschil met zijn wissels. Ik vind dat Schreuder zichzelf daar best een schouderklopje voor mag geven.”