Beerschot neemt tijd voor trainerskeuze, maar zoekt Vlaamse T1

Beerschot is volop bezig met het zoeken naar een nieuwe coach. Het lijkt erop dat Greg Vanderidt niet zal aanblijven als T1. Het profiel dat men zoekt is intussen duidelijk: jong, ambitieus en Vlaams.

Beerschot heeft afgelopen seizoen een paar keer de verkeerde keuze gemaakt. Met Peter Maes klikte het niet en ook Javier Torrente was niet de man om de ploeg weer op de rails te helpen. Volgend seizoen is de ambitie duidelijk: kampioen worden in 1B. Daarvoor wil men iemand die de reeks kent en ook zelf dichtbij de spelersgroep kan staan om de grieven en noden te kennen.

Intussen zijn er al heel wat sollicitaties binnengekomen. Het bestuur zal de volgende weken nog verkennende gesprekken voeren alvorens een keuze te maken.