Nainggolan loopt niet hoog op met journalisten in België: "Er is te weinig voetbalkennis"

Radja Nainggolan kreeg dit seizoen al zijn deel van de kritiek te verwerken, maar of het hem raakt... "Nee", zegt hij resoluut. "Echte voetbalkenners begrijpen de situatie waarin ik zit."

En met echte voetbalkenners bedoelt hij niet de media in België. ''Er is te weinig voetbalkennis. 'In België wordt te gemakkelijk kritiek gegeven zonder dat jullie weten hoe het er binnenskamers aan toegaat. 'Radja speelt niet goed'. Het is gemakkelijk om dat te zeggen. Ik kon negen goals gemaakt hebben dit seizoen. Was ik daarin geslaagd, 'waren we over andere koek aan het praten'. Dat is nu eenmaal het Belgische voetbal. Allez ja, de journalisten hier", zegt hij in HLN.

In Italië was dat beter. ''Daar is de druk veel groter, maar ze snappen meer van voetbal. Ik zat eens in 'Extra Time' met Gert Verheyen. Wel, die begrijpt het. Wesley Sonck ook. Dat zijn ex-voetballers die weten wat het is om op een veld te staan. Zij hebben tactisch meer inzicht. Als je dan moet spreken met andere gasten die daar zitten en niet veel snappen van voetbal... Dat is moeilijk. Een ploeg heeft 25 spelers, één hoofdtrainer en een technische staf. Zit je daarin, weet je wat voetbal wil zeggen. Heb je er nooit ingezeten, zal je het ook nooit begrijpen.""