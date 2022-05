Thomas Meunier beschrijft seizoen van Anderlecht: "Van Barça naar Ibiza"

Anderlecht heeft tijdens het seizoen en de Champion's Play-Offs warm en koud geblazen.

Thomas Meunier heeft Anderlecht niet veel gevolgd dit seizoen, hij hield vooral de focus op Club Brugge en Union SG. Hij zag ook hoe het voor Vincent Kompany en Anderlecht allemaal liep. “Van een afstand heb ik de indruk dat hij doet wat hij kan”, klinkt het bij La Capitale.

“Het is een rollercoaster van resultaten bij Sporting. Van de ene dag op de andere ga je van Barça naar Ibiza. Ik denk niet dat het een probleem is met Vincent. Er is een probleem met de spelers.”

Het is volgens Meunier opvallend hoeveel spelers eens goed presteren en dan weer niks meer laten zien. Meunier denkt aan een mentaliteitsprobleem.

"Zolang je alles geeft, ook op een dag dat je niet zo goed bent, kun je veel tekortkomingen uitwissen. Je moet je daar bewust van zijn. Gezien Vincent's mentaliteit, ben ik er zeker van dat als hij kon, hij nog steeds op het veld zou staan. Ik hoop dat het hem op de lange termijn wat oplevert.”