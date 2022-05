Wereldkampioen gratis op te halen bij Philippe Clement: "Slechtste jaar in mijn carrière"

Ploegen met spelers op overschot. Ook bij AS Monaco heeft Philippe Clement er eentje die hoe dan ook weg moet.

159 speelminuten verzamelde Cesc Fabregas dit seizoen bij Monaco. De 35-jarige middenvelder ziet zijn contract niet verlengd worden en kan gratis opgehaald worden.

“Dit is het slechtste jaar in mijn carrière, maar ik ben blij dat het nu gebeurd is en niet toen ik 25 was”, vertelt Fabregas aan So Foot. “Het kon dus nog erger. De afgelopen negentien jaar heb ik bijna 900 wedstrijden gespeeld en heb ik bijna alles gewonnen.”

Toch wil de Spanjaard, wereldkampioen in 2010, nog niet stoppen met spelen, zeker niet na zo’n slecht seizoen als hij nu meemaakte. Hij staat open voor gelijk welke deal.