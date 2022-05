Tottenham knokt zich in de top vier na een penaltydoelpunt tegen Burnley

Tottenham nam het deze middag op tegen Burnley. Beide ploegen hebben nog een belangrijke doelstelling te behalen. De Spurs willen de competitie afsluiten met een top vier plaats, terwijl Burnley onderin het klassement vecht voor het behoud.

Tottenham begon het sterkst aan de wedstrijd met verschillende doelpogingen via Kane en Lucas Moura. Doelman Nick Pope hield de bezoekers in de wedstrijd. Diep in de toegevoegde tijd werd scheidsrechter Kevin Friend naar het scherm geroepen door de VAR. Ashley Barnes beging hands in de eigen zestien meter. Kane kon de strafschop vlak voor rust omzetten en de thuisploeg met een voorsprong de kleedkamer insturen.

Tweede helft

Ook bij de start van de tweede helft was Tottenham het gevaarlijkste via Kane, maar de afwerking ontbrak. Iets na het uur kwam Burnley dicht bij de gelijkmaker, maar het afstandsschot van Barnes trof de paal. Heung-Min Son kreeg nog de mogelijkheid om de score te verdubbelen, maar Pope stond goed.

Tottenham wint opnieuw en springt over Arsenal naar de vierde plaats. De ploeg van Sambi Lokonga trekt morgen naar Newcastle United op de voorlaatste speeldag van de competitie. Het blijft zowel boven als onderin de stand spannend.