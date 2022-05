Frankfurt-coach Glasner houdt niet van rekenen: "Wij favoriet? Rangers heeft de tweede en de vierde van de Bundesliga verslagen en wij zijn pas elfde"

Oliver Glasner is klaar voor de confrontatie tegen de Rangers in de Europa League-finale. De coach van Eintracht Frankfurt noemde het "het hoogtepunt van zijn carrière". Al wil hij zijn ploeg niet als de favoriet naar voor schuiven.

Een journalist wou hem toch wel wat uit zijn kot lokken door te zeggen dat Franfurt won van West Ham en Barcelona, toch wel betere teams. "Wie zegt dat? Zij hebben gewonnen van Dortmund en Leipzig, de nummers twee en vier van de Bundesliga. Wij zijn pas elfde in de Bundesliga, dus dan zijn zij favoriet? Maar je mag zo niet rekenen. Beide teams zijn klaar voor de finale."

Glasner verwacht een zinderende Europa League-finale. Een clash tussen twee stijlen. "De Rangers zijn een mix tussen West Ham en Barcelona. Ze hebben de Hollandse speelstijl met veel beweging, driehoekjes en diepgang. Daarnaast hebben ze de Britse mentaliteit om matchen over de streep te trekken. Heel Europa kijkt uit naar deze match."

Wie er ook naar uitkijken... De fans van beide teams. Die zijn weer massaal aanwezig in Sevilla. Na Camp Nou willen de Frankfurt-fans straks ook het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán overnemen. "Het is ongelooflijk wat onze fans doen. Al hun enthousiasme, heo ze met ons meereizen... Dit kan je niet onderschatten. Het helpt ons matchen winnen", prees Glasner de Duitse fans. "Het geeft kippenvel. Sevilla is ook niet om de hoek hé. Maar de Schotse fans zijn hier ook massaal. Het is een finale tussen twee teams met de beste uitfans ter wereld!"