Schokkend gerucht: "Gueye niet in selectie PSG door homofobie"

Enkele dagen nadat een tiener uit de Engelse tweede klasse zich outte als homo, is er ook minder fraai homonieuws te melden in de voetbalwereld.

Dat nieuws viel te rapen in Parijs bij PSG waar Idrissa Gueyé vreemd genoeg niet in de selectie zat. De Senegalese middenvelder zit nagenoeg altijd in de selectie van trainer Pochettino en is bovendien een vaste starter. Tegen Montpellier ontbrak hij wegens 'persoonlijke redenen'.

Volgens een anonieme, goedgeplaatste bron, zouden die persoonlijke redenen van homofobe aard zijn. Het afgelopen weekend stond in het Franse voetbal in het teken van de LGBTQ+-gemeenschap en elke speler zou met een regenboogkleurige rugnummer spelen. Volgens die bron zou Gueye zich niet kunnen verzoenen met de boodschap van de actie.