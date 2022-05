Tot aan het gaatje: Liverpool wint en zo valt beslissing over Premier League-titel pas op slotspeeldag

Wie wint de Premier League? Op één speeldag van het einde is daar nog geen beslissing over gevallen.

Na het gelijkspel van Liverpool tegen Tottenham enkele weken geleden leek het duidelijk dat Manchester City opnieuw de titel weg zou kapen in Engeland maar de Citizens verloren ei zo na nog tegen West Ham United afgelopen weekend. Uiteindelijk kwamen ze terug van een dubbele achterstand en werd het 2-2.

Liverpool speelde vanavond tegen Southampton en als het zou verliezen was de titel binnen voor Kevin De Bruyne en co maar de troepen van Jürgen Klopp faalden niet.

Met een experimentele basiself kwam Liverpool wel eerst 1-0 achter door een fraai doelpunt van Nathan Redmond. Maar nog voor de rust zorgde Minamino al voor de gelijkmaker.

In de tweede helft en met meer dan 70% balbezit bleef Liverpool op zoek gaan naar de winning goal en het was Joël Matip die er in slaagde om de 1-2 voorbij McCarthy te koppen.

De laatste speeldag in de @premierleague wordt allesbeslissend! 😱🏆 pic.twitter.com/VB1rTNXVmM — Play Sports (@playsports) May 17, 2022

Helpt Gerrard Liverpool aan de titel?

Door de overwinng van Liverpool komen ze nu tot op 1 puntje van Manchester City met nog één speeldag te gaan. Op die slotspeeldag speelt Liverpool het thuis op tegen Wolverhampton. Op hetzelfde moment ontvangt Manchester City Aston Villa. Een speciaal duel voor Villa-trainer Steven Gerrard want hij kan er als Liverpool-legende voor zorgen dat zijn ex-ploeg de titel alsnog pakt op de slotspeeldag.