Vanzeir tussen ontgoocheling en trots: "Je stelt jezelf telkens die vraag"

Union SG weet niet welk gevoel op dit moment mag domineren. De trots van wat bereikt werd, of toch de ontgoocheling van de titel niet te pakken.

Union zette een buitengewoon seizoen neer in de Jupiler Pro League. “Het is magnifiek voor de hele club en al onze supporters”, zegt Dante Vanzeir aan Het Nieuwsblad. “We winnen vier keer op een seizoen van Anderlecht en het is fantastisch om op deze manier minstens de poules van de Europa League af te dwingen.”

Het kantelmoment voor Union was misschien wel de misser van Dante Vanzeir vanop de stip tegen Club Brugge. “Nadien had ik het heel erg moeilijk. Je stelt jezelf de vraag: wat als ik die penalty had gescoord? Ach ja, zulke dingen horen erbij. We waren niet efficiënt in de twee wedstrijden tegen Club en dat heeft ons uiteindelijk de titel gekost.”

Rest uiteraard de vraag of Vanzeir ook volgend seizoen nog voor Union zal spelen. “Daar kan ik nu niet op ingaan. Wat ik wel kan zeggen, is dat ik me hier altijd goed heb gevoeld, en dat is nu nog steeds zo. We zien wel wat er deze zomer uit de bus komt.”