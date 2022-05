🎥 Sheffield-speler krijgt rake kopstoot te verwerken van een veldbestormer

Notingham Forest won gisteren na strafschoppen van Sheffield United en mag naar Wembley voor een laatste promotieticket. Het duel liep echter niet goed af. Na affluiten liepen de thuissupporters massaal het veld op om de overwinning te vieren.

Zoveel fans dat het onmogelijk was om iedereen in de gaten te houden. Eén van hen liep doelbewust tegen Billy Sharp aan. De 36-jarige aanvaller van Sheffield United kreeg een rake kopstoot te verwerken terwijl hij langs het veld naar de juichende supporters keek.

De manager van de bezoekers was dan ook woest na het voorval. "Billy moeide zich nergens mee en werd zomaar vanuit het niets aangevallen. Het was een laffe daad. Billy is natuurlijk geschrokken en moest vervolgens gehecht worden", zei Sheffield-manager Paul Heckingbottom in een interview met Sky Sports.

Bekijk hier (links onderaan) hoe de supporter van Notingham Forest de speler van de tegenpartij omver loopt:

This thug needs to be put in jail for doing this to Billy Sharp last night. pic.twitter.com/rrlbbhzDmk