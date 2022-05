Transfers bij Antwerp: Alireza Beiranvand verlaat de club en gaat wellicht terug naar ex-club, interesse voor linker winger

Bij Antwerp gaat Alireza Beiranvand weg. Hij was daar overbodig. Antwerp zou ook interesse hebben in een linker winger van Aarhus. Dat meldt Het Nieuwsblad

Alireza Beiranvand speelde in totaal 12 wedstrijden voor Antwerp. Dit seizoen werd hij uitgeleend aan Boavista met een aankoopoptie van 1 miljoen euro, maar die optie wordt niet gelicht. Bij Antwerp is Beiranvand overbodig. Hij kan transfervrij vertrekken. Dat weet Het Nieuwsblad. Hij kan tekenen bij zijn ex-club, de Iraanse topclub Persepolis. Zij hadden al langer interesse om hem terug binnen te halen.

Nog volgens Het Nieuwsblad heeft Antwerp ondertussen interesse in een Ijslandse linksbuiten, Jon Dagur Thorsteinsson. Hij speelde de afgelopen seizoenen bij Aarhus. In 99 wedstrijden maakte hij daar 20 doelpunten en zorgde hij voor 13 assists. Hij mag transfervrij vertrekken bij Aarhus. Ook Lecce en Utrecht zouden interesse in hem hebben.