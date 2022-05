Barça-ster maakt einde aan interland-carrière

Aubameyang stopt als speler van Gabon. Dat meldt de Gabonese Voetbalbond op haar twitterkanaal.

Ondanks zijn nog vrij jonge leeftijd, Aubameyang is 32 jaar, maakt de aanvaller een einde aan zijn carrière als international. In totaal was hij goed voor 72 interlands en 30 doelpunten voor Gabon.

De speler van Barcelona moest de Afrika Cup dit jaar verlaten wegens hartafwijkingen na een coronabesmetting. Gabon strandde toen uiteindelijk in de 1/8ste finales van het toernooi na strafschoppen tegen Burkina Faso.