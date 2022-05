Amnesty International eist 420 miljoen euro schadevergoeding voor werknemers in Qatar

Amnesty International blijft het wereldkampioenschap voetbal in Qatar aan de kaak stellen. Donderdag heeft de organisatie in een brief aan de voorzitter van de FIFA, Gianni Infantino, opgeroepen om 420 miljoen euro te betalen aan werknemers die door het gastland in slechte omstandigheden hebben moeten werken.

"Toen FIFA het toernooi aan Qatar gunde, hadden ze moeten weten welke risico's het zou opleveren voor de rechten van migrerende werknemers", aldus Amnesty International. Nu wil het een fonds oprichten die gebruikt zal worden om de gewonden en de families van de werknemers die zijn overleden sinds Qatar het toernooi in 2010 toegewezen kreeg te compenseren.

De FIFA heeft intussen al antwoord gegeven op de brief van de NGO. Volgens de FIFA is in december 2021 al een bedrag van 21,5 miljoen euro betaald, samen met 5,4 miljoen euro van de contractanten. Deze bedragen zijn veel lager dan het door Amnesty International gevraagde bedrag.

Qatar made headlines in December 2010 when @FIFACom awarded it the right to host the #2022WorldCup. Then #FIFA made headlines for the labour abuses behind the #WorldCup.



Now with 6 months left to the World Cup, FIFA must compensate the workers āš½ļøšŸ’°https://t.co/AAUZ3Y8k7x