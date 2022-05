Japanse hoofdcoach met verleden bij STVV voor SK Deinze

SK Deinze heeft een opvolger gevonden voor Wim De Decker. De nieuwe hoofdtrainer kan wel wat adelbrieven voorleggen.

SK Deinze nam op het einde van het seizoen afscheid van Wim De Decker en de bijna volledige technische staf. Ze hebben nu Takhisa Shiraishi voorgesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 46-jarige Japanner was in het verleden actief bij STVV en ook bij de jeugdopleiding van FC Barcelona.

Dit is de tweede keer dat hij hoofdtrainer wordt want in het verleden was hij dit ook bij het Spaanse Sant Gabriel.

Takhisa Shiraishi is trouwens de allereerste Japanse hoofdcoach in België.

De technische staf bestaat voorlopig uit assistent-coach/T3 René Van Eck (Nederland), keepertrainer Marc Gamon (Spanje), fitness coach David Rodriguez (Spanje), strength & condition coach Moisés Falces Prieto (Spanje) en recovery coach Samuel López (Spanje). Binnenkort wordt nog een assistent-coach/T2 en een performance analist aangesteld.