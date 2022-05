Sportieve macht of de centen? 'Real Madrid countert sportieve macht voor Mbappé bij PSG met dit héél lucratieve voorstel'

Kylian Mbappé maakt voor het einde van de maand zijn toekomstige club bekend. De keuze is simpel: bij PSG blijven of zijn jongensdroom waarmaken en voor Real Madrid gaan voetballen.

Op financieel vlak moeten PSG en Real Madrid alvast niet voor elkaar onderdoen. Beide grootmachten bieden volgens de Franse én Spaanse kranten een tekenpremie aan van honderd miljoen euro als Kylian Mbappé zijn krabbel zet.

De Koninklijke doet er nog een schepje bovenop. Mbappé kan de bestbetaalde speler in La Liga worden, maar dat is niet alles. Real Madrid laat de Fransman toe om een deel van zijn commerciële rechten te behouden. Moeten we uitleggen dat dat ook nog eens een extra jackpot is?

Aan Mbappé de keuze

Maar ook PSG heeft een laatste ultieme poging gedaan - zoals gezegd liggen tekenpremie en loon heel dichtbij elkaar - om Mbappé te overtuigen. Nasser Al-Khelaïfi wil Mbappé in de toekomst betrekken in iedere sportieve beslissing. Een transfer of aanstelling van een nieuwe coach? Langs Kylian passeren…