Hein Vanhaezebrouck legt uit: "Antwerp? Nooit een optie"

De kogel is door de kerk: Hein Vanhaezebrouck blijft bij AA Gent. En daarmee kunnen alle geruchten ook meteen de vuilbak in.

Vanhaezebrouck werd de voorbije weken gelinkt aan Club Brugge, maar vooral aan Antwerp FC. Paul Gheysens zou hem graag gewild hebben, voor het vizier richting Van Bommel ging.

Antwerp geen optie

"Ik heb altijd gezegd dat het de bedoeling was om hier langer te blijven. Antwerp was nooit een optie", aldus Vanhaezebrouck nu.

De oefenmeester van Gent wilde vooral duidelijkheid, ook over een eventuele nieuwe eigenaar: "Maar ik was altijd on speaking terms met Michel Louwagie. We hebben altijd goed kunnen samenwerken."