Jonge Duivels moeten na nederlaag tegen Spanje op doelpuntenjacht om nog door te gaan op EK U17

Na een gelijkspel tegen Servië hebben de Jonge Duivels op het EK U17 verloren van Spanje, dat voor rust al het verschil maakte.

Door een treffer van Boñar waren de Jonge Duivels in hun tweede groepswedstrijd al in het openingskwartier op achterstand aangewezen. Ze leken ook met 1-0 de rust in te gaan, tot in de slotminuut van de eerste helft Iker Bravo ondoortastend verdedigen langs Belgische zijde afstrafte.

Dat was ongetwijfeld een opdoffer, maar de Jonge Duivels hadden de moed nog niet verloren. Ze gingen er in de tweede helft tegenaan en maakten jacht op de aansluitingstreffer. Die wilde echter niet vallen en zo tikte de tijd weg in het nadeel van de Belgen. Het bleef 2-0.

Enkel kwalificatie op doelpuntensaldo nog mogelijk

Door de 1-1 tegen Servië mogen de jongens van bondscoach David Penneman wel nog steeds hopen op de volgende ronde. Al hebben ze hun lot niet meer in eigen handen. België moet zelf winnen van het reeds uitgeschakelde Turkije. Servië, dat vier punten heeft, moet verliezen van Spanje. Dat is de eerste voorwaarde. Is die vervuld, dan hangt de kwalificatie af van het doelpuntensaldo van België en Servië.