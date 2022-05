Francis Amuzu maakt duidelijk voor welke nationale ploeg hij zal spelen: "Heb een carrièreplan"

Francis Amuzu heeft nog de mogelijkheid op te kiezen om voor Ghana of de Rode Duivels te spelen.

De Ghanese nationale ploeg is enorm geïnteresseerd in de diensten van Francis Amuzu van RSC Anderlecht. “Die bellen elke dag naar mijn makelaar, maar ik hou de boot af”, is Amuzu duidelijk in Het Nieuwsblad.

“Kijk, ik ben in Ghana geboren en als ik daar ben, voel ik me er thuis door de Afrikaanse sfeer. Alleen ligt mijn hart sportief bij België. Met België kun je heel ver doorstoten op zo'n wereldbeker, met Ghana is de kans reëel dat je er snel uit ligt.”

Een transfer naar het buitenland zou zijn kansen om te spelen bij de Rode Duivels misschien wel vergroten. “Ik heb een carrièreplan en we zullen zien. Ik had wel gehoopt dat ik nu al aan meer speelminuten bij Anderlecht zou zitten, maar dan moet ik mezelf ook laten zien.”