Johan Boskamp begrijpt niet waarom Genkse youngster zo weinig speelde: "Ik schrok me elke keer de klere als hij niet mocht starten"

Na de bekerwinst en schitterende play-offs vorig seizoen, volgde een erg teleurstellende jaargang voor Racing Genk. Te veel spelers bleven onder niveau. Gevolg daarvan is wel dat enkele jonge jongens de kans kregen om verder te proeven van het grote werk.

Vooral Luca Oyen (19) liet regelmatig zien dat hij heel wat in zijn mars heeft. Oyen, die door Mathijssen werd geselecteerd voor de nationale beloften, was vaak een van de smaakmakers in het voor het overige teleurstellende Genk. Toch vloog de stijlrijke middenvelder/flankaanvaller te pas en te onpas naar de bank bij de Limburgers.

In Het Belang van Limburg geeft voetbalkenner en -liefhebber aan dat hij niet begreep waarom Oyen zo weinig in actie kwam. "Voor mij is Luca Oyen de ontdekking in de Belgische competitie van dit seizoen. Elke keer als hij inviel, bracht hij iets vrolijks in dat team. Ik vind hem de grootste smaakmaker van Genk dit seizoen."

"Elke keer hij in het veld kwam, veranderde het spelbeeld meteen. En toch zette Storck hem de volgende wedstrijd andermaal terug op de bank. Ik schrok me elke keer weer de klere als hij niet mocht starten", besluit Boskamp.

Luca Oyen kwam dit seizoen 30 keer in actie voor de hoofdmacht van Racing Genk, waarvan amper negen keer als basisspeler.