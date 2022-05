📷 🎥 Een afscheid om nooit te vergeten: Vrancken en Kaya worden gehuldigd en vieren tussen de supporters

In Mechelen weten ze wel hoe ze een afscheid moeten organiseren. Vrancken en Kaya vierden midden de supporters en werden uitgebreid gehuldigd na hun laatste wedstrijd bij KV Mechelen.

Reeds voor aanvang van de laatste match van het seizoen tegen RC Genk was de appreciatie van de KVM-supporters voor hun succescoach duidelijk zichtbaar. Achter het doel prijkten de woorden 'Merci coach', waarna er ook een getekende afbeelding werd tussengepast van een Vrancken die de beker omhoog steekt. Het winnen van de beker in 2019 was het grootste sportieve hoogtepunt van KV Mechelen onder Vrancken.

Andere festiviteiten werden gespaard voor na de afloop van de wedstrijd, maar die waren dan ook meer dan de moeite. Tijdens een lang durende ereronde van de hele ploeg werden zowel Wouter Vrancken als Onur Kaya tot in de spionkop achter doel getild. Om nog een laatste keer "We're Malinwa, we're wonderful" te zingen. Ook "Hij is te goed voor RC Genk", zong het thuispubliek over Vrancken.

Nadien vonden er nog huldigingen in de middencirkel plaats. Eerst die voor Onur Kaya, die niet enkel zijn laatste wedstrijd bij KV Mechelen speelde, maar ook de laatste wedstrijd uit zijn profcarrière. De verrassingsgast was Arjan Swinkels, ex-speler van Malinwa. De Nederlander gaf zijn voormalige ploegmaat een mooie kader als souvenir voor diens periode bij KV.

Terwijl hij toch bezig was, overhandigde Swinkels ook een gelijkaardige, gepersonifieerde kader aan Wouter Vrancken. Die kreeg ook de recente editie van het supportersmagazine Geel&Rood, die vooral rond zijn persoon draait, in zijn handen gestopt. Daar kwam dan ook nog eens een award vanwege het supportersorgaan bovenop. Mooie herinneringen genoeg voor Vrancken en Kaya.