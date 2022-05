Lionel Messi kijkt uit naar volgend seizoen: "Er zullen goede dingen gebeuren in 2022"

Lionel Messi blikt terug op zijn eerste seizoen met PSG in de Ligue 1. En kijkt al uit naar de toekomst met de Franse landskampioen.

Lionel Messi heeft dit seizoen 11 doelpunten en 14 assists gescoord in 34 wedstrijden in alle competities, waarmee hij een einde maakt aan een ingewikkeld jaar bij PSG waarin hij ver verwijderd was van zijn prestaties in Barcelona. Blessure, covid-19 en griep hield de Argentijn 14 wedstrijden aan de kant, iets wat Messi niet gewoon is.

Via zijn Instagram plaatste de Argentijnse nummer 10 een lang bericht om zijn eerste ervaring buiten de Spaanse competitie te evalueren. "Het was een ander jaar door alles wat er gebeurde, maar aan het eind van de dag wonnen we de competitie en daar was ik erg blij om. Dit is mijn eerste trofee hier in Parijs," schreef de 34-jarige Messi.

Lionel Messi begon moeizaam aan zijn nieuw avontuur in Frankrijk, maar werd steeds beter naarmate de competitie vorderde en dat heeft hij te danken aan zijn collega's en familie. "Ik wil mijn teamgenoten bedanken voor de manier waarop ze me behandeld hebben sinds ik aankwam en mijn familie voor het altijd begeleiden en steunen van mij."

Champions League

Ondanks het winnen van de competitie is Messi niet volledig tevreden over zijn seizoen bij de Franse kampioen. "We hebben nog steeds de bittere smaak van de uitschakeling in de Champions League in een knock-out wedstrijd terwijl we de betere ploeg waren.

Na de aankondiging, gisteren, van Kylian Mbappé, besloot de 34-jarige Argentijn zijn boodschap met een positieve noot voor de toekomst en volgend seizoen. "Ik ben er zeker van dat er in 2022 goede dingen zullen gebeuren, het wordt een belangrijk jaar en we zullen vechten."