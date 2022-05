Ángel Di María neemt via Instagram afscheid van zijn PSG: "De pijn en tranen zijn te danken aan de liefde die ik voel voor deze club"

Ángel Di María speelde gisteren zijn laatste wedstrijd in het shirt van PSG. De Argentijn neemt na zeven jaar afscheid van de Franse hoofdstad.

295 wedstrijden, 93 doelpunten en 119 assists. Stats die respect afdwingen. PSG's topscorer aller tijden en vijfvoudig winnaar van de Franse competitie, Angel Di Maria (34) heeft op Instagram een ontroerend bericht geplaatst over zijn vertrek bij de club.

"De dag is gekomen waarvan ik niet wilde dat hij zou komen. De dag dat ik afscheid moet nemen. Omdat Parijs mijn thuis zal blijven voor de rest van mijn leven. Ik heb samen met mijn familie zeven onvergetelijke jaren beleefd. Vanaf de eerste dag voelden we ons thuis. Ik heb geen woorden om alle mensen van de club, alle ultras en alle fans te bedanken. Ik kwam naar deze club door de voordeur en ik ga weg door dezelfde deur. De pijn en tranen van mijn familie en mijzelf gisteren zijn te danken aan de liefde die we voelen voor deze club, deze stad en alle mensen die we hebben ontmoet. We zullen jullie allemaal erg missen. Dank u, dank u en duizend keer dank."