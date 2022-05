Philippe Clément teleurgesteld na het mislopen van de tweede plaats: "We zullen deze teleurstelling te boven komen"

Monaco miste zaterdag in extremis een rechtstreeks ticket voor de Champions League. Het was een grote teleurstelling voor Philippe Clément en zijn mannen na het gelijkspel tegen Lens.

Met nog een paar seconden te gaan, eindigde AS Monaco als tweede achter PSG en ging naar de groepsfase van de Champions League. Maar de gelijkmaker van Lens, in minuut 96, stuurde de Monegasken naar de play-offs. Philippe Clément was natuurlijk erg teleurgesteld, maar bleef trots op de verbazingwekkende stijging van zijn team in het klassement gedurende de laatste paar maanden. "De teleurstelling is groot, maar mijn trots op de spelers, de staf en de club is nog groter," zei hij na de wedstrijd.

"In de afgelopen maanden heb ik een team gezien dat telkens voor de drie punten vocht. We zullen deze teleurstelling te boven komen. Mijn spelers kunnen trots zijn, ook al was er natuurlijk veel teleurstelling in de kleedkamer", gaf Clement toe. Uiteindelijk eindigde Olympique de Marseille als tweede in Ligue 1 en speelt het in de groepsfase van de UEFA Champions League.