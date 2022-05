Liverpool versterkt zich met sensatie van Fulham

Fabio Carvalho was één van de sterkhouders bij Fulham dit seizoen die mee de titel en de promotie naar de Premier League konden afdwingen. Hij speelde dit seizoen 36 keer voor Fulham en kwam daarin tienmaal tot scoren en gaf 8 assists.

Liverpool neemt de Portugees over voor een som van om en bij de 6 miljoen euro.

We can confirm Fabio Carvalho will join the club this summer.



The 19-year-old forward will officially complete a switch to the Reds on July 1 🙌