Positieve Carlo Ancelotti over Eden Hazard: "Hij traint goed en kan spelen"

Carlo Ancelotti is in de aanloop naar de Champions League positief over Eden Hazard. "Hij traint goed en kan spelen", zei hij tijdens een persconferentie.

In de aanloop van de finale van de Champions League was Carlo Ancelotti aanwezig op een persconferentie. Hij gaf daar meer uitleg over Eden Hazard.

"Hazard traint opnieuw en is klaar om te spelen", zei Ancelotti. "Er is veel enthousiasme en wil bij hem. Hij zal iets kunnen bijbrengen. Al is dat als invaller en dat maakt ook deel van een mogelijke overwinning."

Sinds eind maart is Hazard verlost van een plaatje in zijn enkel. Die zat daar 2 jaar in en sindsdien was hij op de sukkel. Op de voorlaatste speeldag van La Liga tegen Cadiz kwam hij voor het eerst sinds lang nog eens in actie. Hij speelde toen 26 minuten.