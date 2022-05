🎥 Charly Musonda zwaait na 10 jaar afscheid Chelsea uit met filmpje en afscheidsbrief: "Wat komt er nu?"

De passage van Charly Musonda Jr. bij Chelsea is na tien jaar nu ook echt voorbij. Toen hij Brussel inruilde voor Londen, leek een grote toekomst voor hem weggelegd, maar op Stamford Bridge kon Musonda nooit echt doorbreken.

Mede door blessures. Zeker de laatste jaren heeft Musonda amper gespeeld. Er kwamen uitleenbeurten aan Celtic en Vitesse, maar inmiddels is zijn contract bij Chelsea afgelopen. "Een decennium is gepasseerd", begint Musonda zijn afscheidsbrief. "Het was een rollercoaster van emoties. Vier jaar zonder voetbal, nu een vrije speler. Wat komt er nu?"

Musonda keert voor de gelegenheid tien jaar terug in de tijd. "Het voelt alsof het gisteren was dat Chelsea mij en mijn familie verwelkomde. Ik heb het privilege gehad om te leren bij zo'n ongelooflijke organisatie. Van mijn vijftiende tot mijn eenentwintigste heb ik enorm hard gewerkt om mijn profdebuut te maken bij Chelsea. Het was het juiste moment om België te verlaten, voor mijn persoonlijke ontwikkeling."

De inmiddels 25-jarige Belg had ook wel een ander scenario voor ogen voor de jaren nadien. "Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik dacht dat ik op deze manier weg zou gaan en nog meer als ik zou zeggen dat ik dacht dat ik na een knieblessure vier jaar niet zou voetballen."

Musonda bedankt nog een heel aantal mensen. Chelsea zal altijd een plekje hebben in zijn hart. "Tijdens die jaren van hard werk en opoffering ben ik verliefd geworden op de club. Ik kan je verzekeren dat Chelsea-fans behoren tot de beste supportersclans ter wereld. Ik ben dankbaar voor de reis die ik heb afgelegd. Ik wens de spelers en fans van Chelsea het allerbeste."

Naast deze afscheidsbrief plaatste Musonda op Instagram ook een filmpje met een compilatie van beelden van zichzelf in het Chelsea-shirt. Een nieuw tijdperk breekt voor hem aan. Voorlopig is het wel de vraag waar zijn toekomst juist zal liggen.