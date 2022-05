Hoe zit die nieuwe structuur van Beerschot nu juist in mekaar? "Veranderingen moeten ambities kracht bijzetten"

Beerschot heeft een nieuwe structuur uit de doeken gedaan. Die moet ertoe leiden dat de ambities volop waargemaakt kunnen worden en dus snel de promotie naar 1A gerealiseerd wordt.

In die nieuwe structuur komt de naam van Jan Van Winckel niet voor. Dat kon u HIER al lezen. Wat en wie gaat er dan wel achter schuil? Op sportief vlak zal er gewerkt worden met een technisch comité, bestaande uit trainer Andreas Wieland, technisch manager Sander Van Praet, academy manager Davy De Smedt en algemeen directeur Frédéric Van den Steen.

"Zij zullen nauw samenwerken met het Football Business Development van United World voor alle sportieve beslissingen en de sportieve strategie. Daarbovenop heeft Beerschot eigen Belgische scouts aangeworven die voor ons zullen scouten", vertelt voorzitter Francis Vrancken op de Beerschot-site. Van den Steen zal waken over de samenwerking tussen het technisch comité en het Football Business Development.

Raad van Adviseurs

Marc Noé en Nick Jansen zullen het technisch comité adviseren. "Aan de extrasportieve kant hebben we ook gesleuteld", benadrukt Vrancken. "De Raad van Adviseurs zal opnieuw worden samengesteld voor het begin van het volgende seizoen. De volledige samenstelling van deze raad zullen we voor het seizoen nog delen. De operationele board zoals we die vroeger kenden, dooft dan weer uit."

Het is duidelijk wat het doel is van deze herstructurering. "Die veranderingen in de structuur, samen met het nieuwe jeugd- en oefencomplex, moeten onze ambities kracht bijzetten. Beerschot moet zo snel mogelijk opnieuw promoveren naar 1A. Tegelijk moeten we ervoor zorgen dat de continuïteit van onze club op middellange termijn gegarandeerd blijft. Beerschot moet opnieuw een stabiele club worden."