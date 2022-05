'Jonge Belg in nadrukkelijke belangstelling AS Roma'

Op zijn 24e is Wout Faes bij Stade Reims uitgegroeid tot onbetwist titularis in het hart van de defensie. Onze landgenoot trof dit seizoen zelfs vier keer raak in de Ligue 1.

Ook bondscoach Roberto Martinez volgt de prestaties van Faes van nabij. De ex-speler van Anderlecht werd al enkele keren opgeroepen, maar debuteerde nog niet bij de Rode Duivels.

Wout Faes ligt nog tot 2024 bij Reims, maar voorzitter Jean-Pierre Caillot gaf al aan dat de verdediger straks zal vertrekken. Heel wat clubs, onder wie Newcastle United, volgen de situatie van Faes op de voet. HLN weet dat de meest concrete interesse van AS Roma komt. De ploeg van José Mourinho eindigde op de zesde plaats in de Serie A en speelt vanavond in Tirana de finale van de Conference League tegen Feyenoord.

De Romeinen zullen hoe dan ook een stevig bedrag moeten neertellen voor Wout Faes. Transfermarkt.com schat de marktwaarde van Faes op dit moment in op acht miljoen. Faes maakte in de zomer van 2020 de overgang van Oostende naar Stade Reims, waarvoor hij in twee seizoenen tijd 74 officiële duels speelde. Eerder was de centrale verdediger actief bij Lierse, Anderlecht, Heerenveen en Excelsior Rotterdam.