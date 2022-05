Jürgen Klopp wil geen wraak nemen voor de verloren Champions League finale van 2018 tegen Real Madrid: "Zo werkt Liverpool niet"

Vier jaar geleden verloor Liverpool de Champions League finale van Real Madrid in Kiev met 3-1. Rechtzetten ja, maar volgens Jürgen Klopp wil zijn team geen wraak nemen. Dit liet hij weten op de persconferentie op woensdag.

Die avond in Kiev vier jaar geleden verliep dramatisch voor Liverpool. Ze waren niet de mindere ploeg, maar verloren wel met 3-1 van Real Madrid. Dit door individuele fouten van doelman Karius terwijl Simon Mignolet moest plaatsnemen op. de bank. “Het gevoel dat er nog iets recht te zetten valt, bestaat natuurlijk, maar het is zeker niet ons uitgangspunt”, vertelde Klopp woensdag op de persconferentie.

Wraak? Dat is overdreven volgens Klopp. “Wij gaan zeker niet roepen dat wij in Parijs wraak willen nemen. Zo werkt het niet. Zo werkt Liverpool niet. Wij hebben een bepaalde manier van spelen: zo zijn wij in de finale geraakt en zo zullen wij ook de wedstrijd van zaterdag aanpakken. Dat is wat ons te doen staat”, maakt hij de opdracht duidelijk voor zijn spelers en de buitenwereld.