🎥 OFFICIEEL Japanner van KV Oostende tekent tot 2025

De Japanner werd gehuurd van Cerezo Osaka en werd in korte tijd een absolute lieveling van het publiek bij KV Oostende.

Die liefde geldt ook voor het clubbestuur. “Hopelijk zien we dit dansje volgend seizoen ook vaak terug op het veld na een goal... Dat kan want Sakamoto tekende t/m 2025.”, laat de club weten.

Gauthier Ganaye gelooft in de mogelijkheden van Sakamoto. “Hij deed het al zeer goed en ik ben ervan overtuigd dat we zelfs de beste Sakamoto nog niet zagen.”

